Laeticia Hallyday : Son frère Grégory Boudou en garde à vue

Ce mercredi 4 avril 2018, Grégory Boudou (41 ans), le frère de Laeticia Hallyday, a été placé en garde à vue. Ce sont nos confrères du Midi Libre qui ont appris cette information de source judiciaire. Le petit frère de la veuve de Johnny Hallyday est visé "dans le cadre d'une enquête financière portant sur la gestion de L'Amnesia", la fameuse discothèque créée par leur père André Boudou au Cap d'Agde, dans l'Hérault. D'après nos informations, les policiers sont venus à 6h du matin au domicile de Grégory Boudou et sa compagne Marie Line et ils ont procédé à une perquisition avant d'emmener le jeune homme en garde à vue.

Ce lieu emblématique de la nuit n'en est pas à ses premiers ennuis judiciaires. Il y a eu ce redressement fiscal de 65 000 euros en 2016. En 2007, André Boudou avait également été condamné à vingt-quatre mois de prison dont six mois ferme pour fraude fiscale et abus de biens sociaux dans la gestion de sa discothèque. Cette condamnation avait mis fin à ses rapports avec le rockeur.

Ces dernières semaines, le nom de Grégory Boudou a été cité à de nombreuses reprises dans le cadre de l'affaire du testament de Johnny Hallyday. Nathalie Baye s'étonnait de le voir nommé exécuteur testamentaire en cas de décès prématuré de sa soeur alors que Johnny ne l'appréciait guère, selon elle.

Vendredi 30 mars, lors de la dernière audience opposant Laeticia aux aînés de son époux, le nom de Grégory Boudou est revenu à de nombreuses reprises. Les avocats de David Hallyday et Laura Smet se sont étonnés qu'il ait été très vite remplacé, ces derniers jours et sans explication, à la tête des deux trusts réunissant les avoirs de Johnny. À l'issue de cette audience difficile (Laeticia Hallyday étant sans cesse nommée Laeticia Boudou par le camp adverse comme pour nier ses vingt-deux ans de vie commune avec la star), qui a duré environ cinq heures, le tribunal de grande instance de Nanterre a annoncé qu'il rendrait sa décision le 13 avril (à 15h). Rappelons que les aînés réclament un droit de regard sur le dernier album de leur père et le gel de ses avoirs pour pouvoir contester son testament américain.