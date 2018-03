Héritage de Johnny Hallyday : Début d'audience sous haute tension

Les avocats de Laeticia Hallyday, d'un côté, de David Hallyday et Laura Smet, de l'autre, se sont retrouvés ce vendredi 30 mars 2018 au tribunal de grande instance de Nanterre. Trois juges des référés étudient l'assignation des aînés de Johnny Hallyday qui réclament un droit de regard sur le dernier album de leur père et le gel de ses avoirs dans le but de contester plus tard son testament. L'audience a débuté à 14h dans une grande agitation et les premiers retours de nos confrères sur place confirment une chose : personne ne se fait de cadeaux !

Comme le relate le Huffington Post, ce 30 mars devait être "une journée 'justice morte' pour les avocats, magistrats et greffiers". Au lieu de la grève générale, l'attention est retenue par une audience qui passionne une grande partie des Français, celle autour de l'héritage de Johnny Hallyday. Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des Barreaux, a interpellé sur Twitter ses confrères appelés à plaider pour Laeticia Hallyday, David Hallyday et Laura Smet : "Appel / rappel aux avocats du procès héritage Johnny Hallyday : en solidarité avec tous les confrères en grève aujourd'hui, pourquoi ne pas demander le renvoi et profiter de la présence massive de la presse pour expliquer les raisons de la colère des avocats ?", a-t-elle écrit sur Twitter.