Héritage de Johnny Hallyday : Ce qui attend Laeticia au tribunal !

Ce vendredi 30 mars 2018 dans l'après-midi, trois juges des référés du tribunal de grande instance de Nanterre se pencheront sur l'assignation de David Hallyday et Laura Smet adressée notamment à Laeticia Hallyday dans l'objectif d'obtenir un droit de regard sur le dernier album de leur père, Johnny Hallyday, et de geler ses avoirs dans l'objectif de contester par la suite son testament. Le Parisien résume la procédure dans son édition du jour et donne notamment les trois grands scénarios possibles...

Deux trusts

Au terme de la première audience, les avocats de David Hallyday et Laura Smet ont obtenu un renvoi de deux semaines. Le temps pour le camp adverse de leur fournir des documents complémentaires, notamment sur le Trust créé par Johnny Hallyday. En réalité, il n'y a pas un trust mais deux : le JPS Foreign Assets pour ses biens à l'étranger (la villa de Marnes-la-Coquette et la moitié de celle de Saint-Barthélemy qui appartenait à Johnny, résident américain depuis trois ans) et le JPS (ses initiales) pour son patrimoine américain comprenant deux maisons (dont celle où vivent Laeticia, Jade et Joy), ainsi que ses droits d'interprète et d'édition. Ces deux trusts devraient être gérés par une banque (via Barbara Uzzan, une comptable américaine, et non plus Grégory Boudu, le frère de Laeticia) et assureraient un train de vie raisonnable à Laeticia et ses filles.

Pour autant, ces informations seraient incomplètes selon une source du Parisien proche du camp adverse qui soupçonnerait que tous les biens de Johnny ne sont pas dans ces trusts. Un nouveau renvoi pourrait-il alors être demandé ?

Victoires/Défaites

David et Laura pourraient tout aussi bien obtenir gain de cause. Laeticia aurait alors pieds et poings liés, ne pouvant plus, par exemple, vendre la villa de Marnes-la-Coquette – qui n'est pas à vendre –, commercialiser le dernier album de son époux ou toucher le moindre sou... Le Parisien y voit "une façon de reconnaître le droit moral que réclament" les aînés.

Nos confrères évoquent enfin une victoire de Laeticia Hallyday. Les trois juges pourraient tout à fait estimer que l'assignation de David et Laura est nulle puisque tous les biens de Johnny appartiennent aux trusts américains. Le tribunal pourrait aussi autoriser la sortie de l'album mais geler le patrimoine. Dans tous les cas, les trois juges ne rendront pas leur décision avant plusieurs semaines.

Reste la question de fond, celle du testament. Elle sera de toute façon débattue dans le cadre d'une autre procédure autour de la validité du testament américain de Johnny Hallyday. On ne parle que de ça et pourtant la bataille d'héritage, soutenue en coulisses d'une bataille de communicants, ne fait que commencer.