Laeticia Hallyday met le paquet niveau com' : Le coup de pouce de Patrick Bruel

Vendredi 30 mars 2018, Laeticia Hallyday retrouvera Laura Smet et David Hallyday au tribunal de grande instance de Nanterre. Durant cette audience capitale, trois juges des référés devront statuer sur la demande des aînés de Johnny Hallyday : obtenir un droit de regard sur le dernier album de leur père et geler ses avoirs en vue de contester le testament. Mais cette guerre d'héritage ne se joue pas seulement au tribunal, c'est aussi une guerre de communication sur laquelle s'est penché L'Express dans son dernier numéro. On y découvre le coup de pouce de Patrick Bruel à Laeticia...

Ainsi Laura Smet est-elle représentée Me Emmanuel Ravanas qui se félicitait d'avoir obtenu du juge un renvoi lors de la première audience. Mais en coulisses, la fille de Nathalie Baye reçoit les conseils de deux ténors du barreau : Me Hervé Temime, qui compte parmi ses clients Gérard Depardieu et Catherine Deneuve, et Me Pierre-Olivier Sur. Face à ce dispositif, Laeticia, décidée à ne plus se laisser faire, n'avance plus seule. Puisque les soutiens de chacun s'expriment dans la presse, autant garder un semblant de contrôle avec l'aide de professionnels.

Un voisin qui lui veut du bien

C'est là qu'intervient Patrick Bruel. Voisin de Johnny et Laeticia Hallyday à Los Angeles, l'acteur et chanteur est resté discret depuis la mort du rockeur. Pourtant, selon L'Express, Bruel "s'alarmait du déferlement de haine dont [Laeticia] fait l'objet". Il lui a donc présenté son ami Mathieu Laine, Président fondateur d'Altermind, une "société de conseil innovante mettant la puissance académique au soutien des dirigeants" qui compte parmi ses clients L'Oréal, LVMH ou encore Amazon. Auprès de Laeticia, poursuit L'Express, "il n'interviendrait qu'à titre amical, par le haut, en marge de ses activité professionnelles et intellectuelles, après avoir analysé le dossier dans le détail et lui avoir longuement parlé". Le soir de la première audience, le 15 mars, il faisait partie des personnes conviées à débriefer...

En plus de son avocat Me Amir-Aslani, Laeticia n'affronte pas l'opinion seule. Elle peut compter aussi sur l'agence DGM, la société du pape des "spin doctors" Michel Calzaroni et son bras droit Olivier Labesse embauché par Sebastien Farran, le manageur de Johnny Hallyday. De son côté, Warner Music, La maison de disques de Johnny Hallyday a fait appel à la papesse de la communication de crise, Anne Hommel, via son agence Majorelle.