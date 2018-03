Héritage de Johnny Hallyday : "Laeticia est sereine", son avocat contre-attaque

Jeudi 15 mars, les avocats de David Hallyday et Laura Smet avaient rendez-vous avec ceux du clan de Laeticia Hallyday, veuve de Johnny Hallyday et mère de ses deux dernières filles, Jade (13 ans) et Joy (9 ans), pour une audience technique au tribunal. Celui-ci, à la demande du fils de Sylvie Vartan et de la fille de Nathalie Baye, a donc décidé de renvoyer au 30 mars l'examen du référé sur l'album "posthume" de Johnny Hallyday et le gel de ses avoirs. Maître Ardavan Amir-Aslani, avocat de Laeticia Hallyday, vient de s'exprimer à ce sujet sur RTL. Il a aussi donné des nouvelles de sa cliente.

"Je ne pense pas avoir perdu la première manche. Ils demandaient un renvoi. Je me suis battu pour qu'il soit prononcé à la date la plus proche", a-t-il tout d'abord déclaré. Puis, il a précisé avoir bien fourni tous les documents à temps et a évoqué la demande des avocats des aînés du rockeur qui cherchent notamment à connaître l'identité des personnes à la tête d'un ou deux "trusts" au sein duquel Johnny Hallyday aurait réuni tous ses actifs au bénéfice de sa femme Laeticia. "Le trust est un contrat, une institution très répandue dans les pays anglo-saxons pour simplifier le régime successoral, c'est une procédure ultra classique outre-Atlantique." Et de poursuivre : "Il faut arrêter avec les histoires du clan Boudou. Lors de l'audience, ils n'ont cessé de qualifier Laeticia de Madame Boudou, elle s'appelle Laeticia Hallyday ou Laetitia Smet. Il n'y aucun Boudou à aucun moment dans le trust."

Concernant l'album posthume de Johnny Hallyday, l'avocat a déclaré

que c'était un album "post-mortem" et que l'artiste "a validé la totalité des chansons de son vivant". Alors que la guerre entre les deux clans fait rage, selon maître Ardavan Amir-Aslani, Laeticia Hallyday est "très sereine" : "Elle n'est absolument pas inquiète et profondément convaincue qu'elle a la loi et le droit avec elle. Elle a confiance en la justice française."

Néanmoins, la maman de Jade et Joy est "bouleversée" d'avoir été présentée comme une harpie. "Cette audience c'était pour arrêter cette campagne médiatique organisée à son encontre", précise l'avocat. Enfin Maître Ardavan Amir-Aslan a déploré la façon dont David et Laura se sont comportés vis-à-vis de la veuve du chanteur et déclaré : "Ils n'ont pas pris l'initiative de contacter Laeticia, pas de coup de fil ou une invitation à discuter. C'est ça qui a été insupportable. On a seulement reçu des lettres recommandées."

Et de conclure : "Pour ma part je déploierai tous les moyens pour faire respecter les dernières volonté du plus grand artiste français." Affaire à suivre donc.