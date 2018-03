Johnny Hallyday – Mamie Rock, gérante de ses sociétés : "Il me l'avait demandé"

Tout comme sa petite-fille Laeticia, Elyette Boudou, fait l'objet de nombreuses critiques. Représentante légale des sociétés françaises de Johnny Hallyday depuis 2014, celle que l'on surnomme "Mamie Rock" est notamment accusée de profiter de l'argent du rockeur décédé en décembre 2017 d'un cancer du poumon qui s'est généralisé. Pour la toute première fois, l'habitante du village de Marseillan (Hérault) livre sa vérité à Midi Libre.

Présidente d'Artistes et Promotions, des éditions musicales Pimiento Music et gérante de la SCI SLJ, Elyette Boudou se défend d'avoir empoché le moindre centime. "Je n'ai jamais encaissé vingt sous !", soutient-elle. Si Mamie Rock a accepté d'endosser autant de responsabilités, c'est uniquement parce que l'initiative est venue de Johnny Hallyday : "Moi j'ai été là parce qu'on me l'a demandé, pour rendre service." Mamie Rock avait alors posé une condition comme elle le révèle à Midi Libre. "Johnny m'avait demandé, je lui avait dit oui mais à condition de ne pas payer d'impôts", dévoile-t-elle, une exigence respectée puisqu'elle n'a "jamais" payé d'impôts en lien avec ses fonctions. "Moi j'ai fait ça pour leur rendre service, je vivais avec eux. Mais c'est tout, ça s'arrête là", assure-t-elle.

Et si la grand-mère adorée de Laeticia représente légalement les sociétés françaises du Taulier, leur gestion ne se trouve pas entre ses mains mais dans celles de "l'avocat."

S'agissant du testament de Johnny Hallyday qui déchire son clan, Mamie Rock connaissait les choix de son beau-fils qu'elle aimait tant, notamment la désignation de Grégory, le frère de Laeticia, comme exécuteur testamentaire. "Oui Grégory je le savais, figurez-vous que ma petite-fille m'avait mis à moi, j'ai le papier là-haut [elle montre son domicile, à Marseillan, NDLR], je ne mens pas. Elle m'avait mis à moi, je lui avait dit tu sais Laeticia, c'est pas que je ne veuille pas, mais moi je ne suis pas jeune, je vais avoir 83 ans au mois de juillet, je lui ai dit, moi, il risque de m'arriver quelque chose, il vaut mieux que tu mettes quelqu'un de plus jeune et alors c'est là qu'elle a pris son frère qui était plus jeune", explique Mamie Rock.

Mais depuis, ces dispositions ont changé. Pas plus Grégory qu'Elyette Boudou ne sont cités et ils n'ont aucun rôle dans le trust qu'avait décidé Johnny et dont il était le seul gestionnaire jusqu'à sa mort.

L'intégralité de l'interview de Mamie Rock est à découvrir dans Midi Libre en kiosques le 21 mars 2018.