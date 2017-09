U2 : Le concert du groupe annulé pour des raisons de sécurité

"La police de St. Louis nous a informés qu'elle n'avait pas les moyens d'assurer une protection normale pour notre public, comme un événement de cette taille l'aurait requis", écrivent le groupe et Live Nation, l'organisateur de la tournée, dans un communiqué. "Nous ne pouvons en conscience risquer la sécurité de nos fans en maintenant le concert de ce soir", poursuivent-ils. "Bien que nous le fassions à regret, l'annulation est selon nous la seule issue acceptable dans l'environnement actuel".

La ville américaine a été le lieu de manifestations, largement pacifiques mais par moments tendues, vendredi après qu'un tribunal a acquitté pour meurtre un ancien policier blanc, Jason Stockley, qui a tué un conducteur noir, Anthony Lamar Smith, à l'issue d'une course-poursuite en 2011. M. Smith avait été pris en chasse après une vente de drogue.

La police a fait usage de bombes lacrymogènes lorsque les manifestations ont pris un tour violent face aux forces de l'ordre, en fin de journée. Au moins 23 personnes ont été arrêtées et dix policiers blessés, selon la ville. L'affaire a eu un retentissement national, alimenté par plusieurs vidéos de la course-poursuites filmées par la police et par des témoins. A fortiori dans cette ville, en banlieue de laquelle des émeutes ont eu lieu en 2014 après la mort d'un jeune homme noir, Michael Brown, tué par un policier blanc. De nouveaux rassemblements devraient avoir lieu dans la ville samedi et dimanche, expliquant la décision de la police.

Les billets du concert de U2 seront, quant à eux, remboursés.