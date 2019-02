Uma Thurman : Sa fille Maya (20 ans) devient mannequin

La planète Mode est toujours obsédée par les mannequins enfants de stars, une obsession dont la fille d'Uma Thurman devient à son tour l'objet ! Maya se lance, avec l'aide du créateur Zac Posen. De bonne augure à l'approche de ses grands débuts dans la série Stranger Things...

Zac Posen ne défile plus ! Le créateur américain dévoile désormais ses nouvelles collections prêt-à-porter sur des look books. En septembre dernier, il a publié les images de sa ligne pour les saisons printemps-été 2019. La fille d'Uma Thurman et Ethan Hawke, Maya, en est le visage.

La jeune actrice de 20 ans, récemment de passage à Paris avec sa mère pour la Fashion Week Haute Couture, a été photographiée par la petite-fille du réalisateur Francis Ford Coppola et nièce de Sofia Coppola, Gia Coppola. Sur le look book de Zac Posen, Maya enchaîne les poses et les tenues en pleine nature.

Elle fait là une charmante invitation au printemps et l'arrivée des beaux jours.