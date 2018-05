Un dîner presque parfait : Un candidat agressé raconte son calvaire

Participer à Un dîner presque parfait (W9) ne lui a malheureusement pas attiré que des abonnés supplémentaires. Au cours de la semaine du 14 mai 2018, les téléspectateurs faisaient la connaissance de Criss Pouly (27 ans), un blogueur lifestyle résidant à Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais). Une exposition qui a attiré des personnes malveillantes, comme l'a dévoilé le journal local La semaine dans le Boulonnais.

Alors qu'il sortait d'une boîte de nuit, Criss Pouly a rencontré des hommes qui lui ont proposé de finir la soirée avec eux, à leur domicile. L'ancien candidat de W9 a accepté l'invitation, mais l'a vite regretté comme il l'a confié à nos confrères de Télé Star : "C'était en réalité un traquenard. Ils étaient huit. Deux d'entre eux me frappaient, les autres filmaient la scène avec leur téléphone portable. Pendant plusieurs heures, j'ai été frappé, insulté en raison de mon homosexualité et j'ai reçu des menaces sexuelles."

Après qu'il s'est retrouvé seul, Criss s'est rendu au commissariat afin de porter plainte et a reçu le soutien du maire de sa ville. Une situation qui l'a poussé à raconter son calvaire : "Je veux parler, malgré la peur. Si je peux être un représentant de la cause homosexuelle à Boulogne-sur-Mer et de la France entière, si je peux aider des jeunes comme moi, alors je suis prêt à raconter mon histoire."

Une enquête est actuellement en cours selon La semaine dans le Boulonnais. En attendant, Criss compte bien reprendre ses activités et ne pas se laisser abattre.