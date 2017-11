Une actrice choque en déguisant sa fille de 2 ans en mannequin lingerie

Terri Kwan a voulu mettre le paquet pour Halloween 2017, multipliant les déguisements pour sa fille aînée âgée seulement de 2 ans, mais l'un des costumes a fait scandale, et il y avait de quoi. Visiblement fan des célèbres Anges Victoria's Secret, l'actrice taïwanaise de 41 ans a choisi de transformer son adorable poupée en modèle miniature de la marque de lingerie américaine. La fillette s'est ainsi retrouvée en culotte et soutien-gorge triangle en dentelle blanche à la crèche avec des porte-jarretelles et même les fameuses ailes. La panoplie complète de l'Ange Victoria's Secret. Photographiée avec ses petits copains de la crèche bien plus classiques qu'elle en docteur, Wonder-Woman, Capitaine America ou Dark Vador, la fille de Terri Kwan détonait.

Choqués, les internautes ont réagi en masse suite à la publication des photos et de la vidéo sur la page Instagram de l'actrice. "Je suis un grand fan de toi depuis des années, avant et après les enfants. Je ne mets jamais mon nez dans les affaires des autres parents, sur comment ils doivent élever ou pas leurs enfants. Mais ce n'est pas bien, un tout-petit portant un déguisement comme celui-ci c'est scandaleux. S'il te plaît, ne le refais pas", demande l'un de ses fans parmi les nombreux commentaires laissés.

Face au tollé provoqué par ce déguisement, même la chaîne câblée taïwanaise TVBS a relayé l'information tandis que la maman incriminée s'est défendue en avançant qu'elle a toujours eu l'habitude de déguiser sa fille. Plusieurs autres costumes ont d'ailleurs été portés par celle-ci pour Halloween.