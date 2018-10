Une famille formidable s'arrête : Bernard Le Coq dévoile la triste raison

Choc et émotion pour les fans de la série de TF1 Une famille formidable. La première chaîne a annoncé la mauvaise nouvelle samedi 27 octobre 2018, lors d'une coupure pub de Danse avec les stars 9. La saison 15, qui sera diffusée avant Noël et qui comportera six épisodes, sera la dernière. Une décision prise par Bernard Le Coq, qui incarne Jacques Beaumont depuis le début de la série en 1992.

Lors d'une interview pour Le Parisien de ce lundi 29 octobre 2018, l'acteur de 68 ans a annoncé que c'est la mort du créateur Joël Santoni, dont il était très proche, en avril dernier qui l'a poussé à arrêter : "C'est une décision que je prends avec beaucoup d'émotion. J'ai adoré ce personnage, mais sous la houlette de Joël Santoni. (...) Il faut savoir donner à cette belle aventure une belle fin. Pardon, mais moi je ne peux plus continuer. C'était un frère, c'est une perte terrible. Je ne peux pas me remettre de ça en me disant que l'on va faire une espèce de suite ou d'ersatz de quelque chose qui était à lui."

Bernard Le Coq a ensuite expliqué qu'il avait tout de même tourné la saison 15 après sa mort car la saison était déjà lancée. C'est donc "avec coeur" que tous les acteurs se sont mis dans la peau de leurs personnages une dernière fois afin de faire honneur au créateur de la série. "Cette dernière saison se termine d'une façon très intéressante", a-t-il conclu.

De son côté, sa partenaire Anny Duperey, qui joue sa femme Catherine Beaumont, a expliqué qu'elle ne se voyait pas continuer sans Bernard Le Coq. C'est donc tout naturellement qu'elle a annoncé à son tour à la production son désir de ne pas poursuivre l'aventure : "J'ai dit que c'était impensable." L'actrice de 71 ans ne souhaitait pas non plus poursuivre les tournages sans Joël Santoni. Elle a aussi regretté le "rythme insoutenable" imposé par TF1 depuis 2012 : "Au lieu de faire une série tous les deux ou trois ans, ce qui nous permettait de nous renouveler un peu, de vieillir un peu, de trouver des sujets, l'impératif de TF1 a été : tous les ans ou rien. (...) Par respect pour notre public, on ne pouvait pas continuer comme ça."