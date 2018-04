Une famille formidable en deuil : Joël Santoni est mort

Outre Une famille formidable, diffusée depuis 1992 sur la Une avec Anny Duperey et Bernard Le Coq, Joël Santoni a réalisé la comédie Les Œufs brouillés en 1976 dans laquelle Jean Carmet, Jean-Claude Brialy, Anna Karina et Jean-Pierre Cassel se donnaient la réplique. Trois ans plus tard, il a également mis en scène Catherine Deneuve et Claude Brasseur dans Ils sont grands, ces petits. Enfin, le réalisateur est à l'origine de Mort un dimanche de pluie dont les acteurs principaux ne sont autres que Nicole Garcia et Jean-Pierre Bacri.

Rappelons que le décès de Joël Santoni survient alors que TF1 diffusait, l'automne dernier, la quatorzième saison d'Une famille formidable. La série, diffusée le mardi en première partie de soirée, a récemment été renouvelée pour une saison 15.

Nous présentons toutes nos condoléances aux proches de Joël Santoni.