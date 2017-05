Vahina Giocante dévoile son nouvel amoureux : "Je t'aime profondément"

Après avoir trusté la couverture des magazines et les affiches de films, Vahina Giocante a complètement disparu des radars, ou presque. Un furtif retour sur le devant de la scène avec la série Mata-Hari aux côtés de Christophe Lambert, et rien d'autre. Pour avoir des nouvelles de l'ex-star et actrice rebelle du cinéma français, il faut aller du côté d'Instagram. Sur le réseau social, fidèle à sa discrétion et à peine suivie par quelque 5 500 abonnés, la comédienne âgée de 35 ans ouvre les portes de son jardin secret.

Et tout se passe très loin des projecteurs. En effet, la jolie blonde propulsée par Lili dit ça (2005) a trouvé son salut dans les voyages et, surtout, l'amour. Sur Instagram, entre ses innombrables et sublimes clichés de ses tribulations aux quatre coins du monde et quelques selfies, elle a posté un mini-diaporama présentant son homme. Si elle garde son identité secrète, elle dévoile son visage et ne tarit pas d'éloges à son égard. "Deux ans d'amour grandissant, de joie, et parfois de challenges. Merci de me faire grandir et de m'enseigner ce qu'est le véritable amour, une relation saine fondée sur le respect, la communication, l'écoute, la compréhension de l'autre, la confiance, l'intégrité et la constance ! Je t'aime profondément", a écrit la jeune femme, en français ainsi qu'en anglais.