Vaimalama Chaves : Cette déclaration qui n'a pas du tout plu à Sylvie Tellier

Voilà déjà presque six mois que Vaimalama Chaves est Miss France 2019. Un règne marqué par le passé et le caractère affirmé de cette jolie brune de 24 ans, qui incarne une femme forte, féministe et indépendante. Parfois, elle a dû faire face aux indélicatesses de certains, comme Laurent Baffie ou encore Laurent Ruquier. Elle n'a jamais hésité à répliquer, tout en gardant ses bonnes manières. Un comportement moderne qui plaît beaucoup à Sylvie Tellier, comme elle l'a déclaré à Télé Loisirs.

"J'étais très amusée par exemple qu'elle envoie Baffie au coin. J'ai trouvé ça génial. Je ne la trouve pas trop à l'aise. Elle est vraiment, je pense, le reflet de la génération d'aujourd'hui", a confié la maman d'Oscar (8 ans), Margaux (4 ans) et Roméo (8 mois). Mais il y a une déclaration de Vaimalama qui lui a profondément déplu. Il y a quelques semaines, dans les pages du Parisien, elle réagissait à la remarque sexiste de Laurent Ruquier dans On n'est pas couchés. La Miss France déclarait : "Voilà Miss France, utilisez son image pour vous branler et faire des enfants. C'est vraiment pas chouette d'être considérée comme un objet."

Un franc-parlé un peu trop prononcé au goût de Sylvie Tellier. "J'ai trouvé ces mots déplacés, a estimé la jolie blonde de 40 ans. Je lui ai fait remarquer, je lui ai dit : 'Attention, Vaimalama, tu es l'ambassadrice française.' Cependant, c'est, en six mois, la seule mise en garde que j'ai eu à lui faire."

Ce n'est pas la première fois qu'une ancienne Miss France émet des réserves à propos de Vaimalama Chaves. "J'osais pas me la ramener comme ça, hein ! J'aimerais qu'elle montre un peu plus, peut-être, de... J'ai l'impression que toutes ses sorties sont du buzz, qu'elle cherche à faire du buzz", avait déclaré Rachel Legrain-Trapani, Miss France 2007, sur le plateau de TPMP People en février 2019.