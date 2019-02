Vaimalama Chaves taclée par une ex-Miss France : "Elle cherche à faire du buzz"

La très belle Vaimalama Chaves est devenue une Miss France très populaire en l'espace de quelques semaines ! Pour autant, sa façon d'être très spontanée, blagueuse et toujours positive ne plaît pas forcément à tout le monde... et à toutes les ex-Miss.

Interrogée sur le plateau de TPMP People ce 22 février 2019 par Matthieu Delormeau, Rachel Legrain-Trapani (30 ans) n'a pas caché qu'elle avait quelques réserves à propos de la manière d'être de notre nouvelle ambassadrice venue de Tahiti.

C'est après avoir évoqué sa rupture avec le footballeur Benjamin Pavard que l'ex-Miss France 2007 a livré le fond de sa pensée, sans filtre : "J'ai été à l'ancienne école, moi j'étais super impressionnée par Geneviève de Fontenay, j'osais pas me la ramener comme ça hein ! Même si parfois, au fond, j'avais envie de faire une petite blagounette..." Et la belle de poursuivre : "Moi, j'aimerais qu'elle montre un peu plus peut-être de... J'ai l'impression que toutes ses sorties sont du buzz, qu'elle cherche à faire du buzz. Après c'est sympa, c'est dans l'air du temps."

Pour l'heure, Vaimalama Chaves n'a pas réagi à cette petite pique inattendue...

