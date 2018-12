Vaimalama Chaves élue Miss France 2019 : Miss Tahiti est la gagnante !

C'est fait ! Les Français ont décidé. Ce samedi 15 décembre 2018 à Lille, c'est Miss Tahiti qui a été élue Miss France 2019 au terme d'une soirée inoubliable animée encore une fois par Jean-Pierre Foucault.

Miss France 2019 s'appelle Vaimalama Chaves (23 ans) et Sylvie Tellier, directrice générale de l'organisation Miss France lui a remis son écharpe de Miss France 2019 tandis que la belle Maëva Coucke (Miss France 2018) s'est chargée de couronner celle qui lui a succédé.

Miss Limousin (Aude Destour) a été désignée quatrième dauphine. Miss Réunion (Morgane Soucramanien) est la troisième dauphine de Miss France 2019. L'écharpe de la deuxième dauphine est revenue à Miss Franche-Comté (Lauralyne Demesmay). Enfin, c'est Miss Guadeloupe (Ophélie Mézino) qui a eu l'honneur d'être élue première dauphine de notre nouvelle reine de beauté.

En plus de sa couronne et de son écharpe, Miss France 2019 a remporté de somptueux bijoux offerts par Julien d'Orcel, une voiture SUV 2008, un scooter et un vélo électrique offerts par Peugeot, un vestiaire de dix montres offert par Festina, deux lignes de bagages complètes offertes par Jump, une table de maquillage complète et des soins offerts par Sothys, un ordinateur MacBook Air et un iMac 27 pouces écran Retina Fusion drive 1To offerts par TV Magazine, deux robes de gala uniques offertes par Pronuptia, un voyage pour deux personnes Paris/île Maurice en vol direct en business class offert par Air Mauritius, un séjour tout inclus pour deux personnes à l'île Maurice au départ de Paris offert par l'hôtel Dinarobin, l'établissement luxueux où ont séjourné les Miss régionales en novembre 2018, un appartement mis à disposition par l'organisation Miss France pendant un an, la mise à disposition d'un showroom complet de créations haute couture par 'Une robe, un soir' et la mise à disposition d'un coiffeur Saint Algue pendant un an lors de ses apparitions publiques.

Félicitations !