Miss France 2019 : Les 30 Miss électrisent la scène en maillot de bain glamour

Et c'est parti pour le show ! L'élection de Miss France 2019 a débuté sur les chapeaux de roues ce 15 décembre 2018 en direct du Zénith de Lille.

Comme le veut la tradition, la cérémonie visant à couronner notre nouvelle Miss France s'est ouverte sur un premier passage chorégraphié. Les 30 reines de beauté venues de toute la France ont alors défilé devant le public et le jury 100% féminin composé de la chanteuse Jenifer, de Laury Thilleman (Miss France 2011), de la comédienne de Demain nous appartient Maud Baecker, de l'humoriste Claudia Tagbo, de la danseuse étoile Alice Renavand, de la tenniswoman Caroline Garcia et de la présidente du jury Line Renaud.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que nos reines de beauté ont fait le show, mises en valeur dans leurs robes de créateurs rendant hommage à leurs régions natales. Notons que Miss Limousin a créé elle-même son costume régional !

La chorégraphie terminée, les jeunes femmes ont été acclamées par l'animateur Jean-Pierre Foucault et la présidente du jury Line Renaud.

Les Miss prennent la parole... et "font le show" !

Au bout de quelques minutes, les premiers portraits de Miss sont dévoilés. On apprend ainsi que Miss Guadeloupe aimerait créer sa propre marque de cosmétiques et que ses parents sont malentendants, que Miss Champagne-Ardenne a deux jumelles ou encore que Miss Côte d'Azur est accro aux sports extrêmes.

Suite à la diffusion des dix premiers portraits, les Miss régionales font le show (le thème de la soirée) avec un premier défilé sur le thème Moulin Rouge et french cancan. Un show très réussi !

Dix autres portraits sont encore diffusés. L'occasion d'apprendre que Miss Réunion a perdu son papa à l'âge de six ans et qu'elle souhaite devenir éducatrice spécialisée, que Miss Lorraine officie dans l'armée de l'air ou encore que Miss Picardie est passionnée d'art.

Un nouveau défilé prend place, cette fois sur le thème de Bollywood, et nos reines de beauté se dévoilent en saris. Aucun faux-pas à signaler !

Les dix derniers portraits de la soirées sont diffusés. On y découvre que Miss Poitou-Charentes fait du crossfit pour se défouler et que sa mère est décédée il y a deux ans d'un cancer, que Miss Île-de-France veut créer une marque de vêtements éthique et responsable, ou encore que Miss Languedoc-Roussillon aimerait travailler dans la protection de l'environnement.

Un ultime défilé de présentation est organisé, cette fois sur le thème du cirque, et les dix dernières Miss rayonnent dans leurs tenues de dresseuses et de madames loyales.

Nos reines en maillots de bain

C'est maintenant l'heure d'un nouveau défilé. Cette fois, c'est le thème pin-up des années 50 qui a été arrêté. Pour l'illustrer, les 30 Miss régionales sont vêtues de bikini au style vintage.

Les ex-Miss France Marine Lorphelin, Flora Coquerel et Laury Thilleman sont elles aussi sur scène afin de faire les choeurs.