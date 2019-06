Vaimalama Chaves refuse de concourir à Miss Univers : Camille Cerf réagit...

La décision de Vaimalama Chaves, Miss France 2019, fait beaucoup parler. La reine de beauté de 24 ans a indiqué avec le sourire sur ses réseaux sociaux qu'elle avait décidé, contre toute attente, de ne pas se présenter aux concours internationaux de Miss Monde ou de Miss Univers en fin d'année 2019. Un choix inattendu qui fait réagir... Même Camille Cerf (Miss France 2015) a été invitée à donner son avis sur la question, ce 26 juin.

Sur Instagram, alors qu'elle répondait à des questions d'admirateurs, la petite amie de Cyrille, qui vient de se lancer dans la lingerie, a pu lire : "Vaimalama a refusé les concours par manque de préparation, tu avais eu le choix toi ? On vous demande votre avis pour les concours internationaux ?" Ce à quoi elle a répondu sans langue de bois : "C'est vrai que j'étais partie à Miss Univers presque un mois après mon élection. C'est un concours très dur pour lequel il faut se sentir prête ! Si elle ne le sent pas, alors elle a raison de ne pas y aller. Pour mon année en tout cas, on ne nous demandait pas notre avis. Mais il semblerait que cette année le choix de la Miss soit respecté. Et je trouve ça super !"

Pour rappel, le 25 juin, Vaimalama Chaves révélait effectivement n'avoir nullement l'intention de participer aux concours Miss Monde ou Miss Univers en fin d'année, ce qui a inévitablement déçu quelques fans. "Vous avez été nombreux à me demander à quelle compétition internationale j'allais participer cette année. Et aucun d'entre vous n'a suggéré que, peut-être, je ne participerais à aucune d'entre elles. Comme vous devez le savoir, les filles vont venir se préparer à Tahiti et je ne peux pas ne pas être là. Pour vivre la vie que vous voulez avoir, il faut savoir renoncer à ce que vous ne voulez pas. Et moi, je veux être ici. Alors voilà, j'ai choisi la Polynésie au détriment de Miss Univers et Miss Monde, quelle que soit la date à laquelle ça aura lieu (...) À bientôt nulle part !", lançait-elle sur ses réseaux sociaux.