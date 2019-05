Camille Cerf et son chéri Cyrille : le jeune couple saute de la Tour Eiffel !

Exclusif - Camille Cerf (Miss France 2015) et son compagnon Cyrille participent à l'animation "Smash Perrier" dans la cadre des Internationaux de France de Roland-Garros 2019, à Paris, France, le 29 mai 2019. En lien avec le tournoi de Roland Garros, Perrier installe une tyrolienne sur la Tour Eiffel du 5 au 11 juin. Le Smash Perrier, c'est s'élancer depuis le deuxième étage de la Tour Eiffel et atterrir à Ecole Militaire une minute plus tard, en tyrolienne ! Comme un smash au tennis en somme, avec une vitesse moyenne de 90 km/h. © Veeren/Bestimage (No Web pour la Belgique et la Suisse) Exclusive - Celebs participate in the animation "Smash Perrier" as part of the French Open at Roland Garros 2019. In connection with the Roland Garros tournament, Perrier installs a zip line on the Eiffel Tower from 5 to 11 June. The Smash Perrier is to start from the second floor of the Eiffel Tower and land at Ecole Militaire a minute later, zip line! Like a tennis smash, with an average speed of 90 km/h. Paris, May 29th, 2019.29/05/2019 - Paris