Camille Cerf en couple avec Cyrille : comblée par une virée romantique à Rome

Camille Cerf s'est offert quelques jours de vacances comme on a pu le découvrir en story Instagram, samedi 11 mai 2019. Miss France 2015 s'est envolée pour Rome, en Italie. Et elle n'est pas seule, son petit ami Cyrille est à ses côtés pour profiter des joies de la ville.

Après avoir fait un tour à la célèbre Fontaine de Trevi et s'être baladés dans les rues de la ville chargée d'histoire, le couple a partagé un bon déjeuner. Au menu : des pâtes bien évidemment. Camille Cerf et Cyrille sont ensuite allés à Villa Borghese avant de se retrouver autour d'un dîner. D'ordinaire discrète sur sa vie privée, la belle blonde de 24 ans a pris la pose au côté de son compagnon et a dévoilé leur recherche de trèfles à quatre feuilles. De rares instants dont ses abonnés ont, à coup sûr, profité.

C'est le 14 février dernier que la meilleure amie d'Iris Mittenaere a officialisé sa relation. Les tourtereaux s'étaient rendus au gala de charité le grand bal "ParAmour' à l'hôtel de ville de Paris. "Il s'appelle Cyrille et nous sommes en couple depuis très peu de temps. En revanche, nous nous connaissons depuis très longtemps", avait-elle confié à nos confrères de Public qui l'interrogeaient sur l'identité du jeune homme qui l'accompagnait.