Camille Cerf et Karima Charni, courageuses, s'envolent depuis la Tour Eiffel !

Mercredi 29 mai 2019, quelques personnalités ont eu la chance de pouvoir survoler brièvement Paris en s'élançant depuis le 2e étage de la Tour Eiffel à l'occasion du retour du Smash Perrier, un événement organisé en marge des Internationaux de France de tennis à Roland-Garros.

Parmi ces célébrités prêtes à faire de la tyrolienne au-dessus du Champ de Mars pour atterrir dans la "gueule du lion", nous avons pu retrouver notre ex-Miss France 2015 Camille Cerf et l'animatrice et chroniqueuse Karima Charni. Bien harnachées par des professionnels, les deux jeunes femmes se sont donc élancées à 90 km/h sur 800 mètres, durant un vol d'une petite minute, et à destination d'une imposante gueule de lion située au beau milieu de la place de l'Ecole Militaire. Un parcours assurément riche en sensations !

Sur place, Camille Cerf et Karima Charni ont croisé la route d'autres personnalités courageuses, parmi lesquelles Cauet, Monsieur Poulpe et Florian Gazan. Interrogée par le compte Instagram de livealike.fr, l'ex-reine de beauté a commenté quelques secondes après son vol : "C'est fou ! Le début, se dire que l'on se lance dans le vide, ça fait trop trop peur. Après, sur le moment c'est trop cool parce que c'est doux, on sent l'air et en même temps on voit les gens, et quand on voit l'arrivée se rapprocher on se rend compte de la vitesse. C'est à refaire grave !"

Si vous souhaitez vous aussi vous élancer depuis le 2e étage de la Tour Eiffel (à 115 mètres de hauteur !) et vivre cette expérience unique, sachez que cette activité gratuite est ouverte à tous jusqu'au 2 juin prochain. Un événement à ne surtout pas rater !