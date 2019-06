Vaimalama Chaves : Miss Univers ou Miss Monde ? Son annonce surprise !

Entre Miss Univers et Miss Monde, Vaimalama Chaves a fait son choix. Et il est inattendu ! Notre belle Miss France 2019 a donné sa décision ce mardi 25 juin 2019 via une vidéo publiée sur Instagram.

Alors que les internautes se demandaient à quel concours la jolie tahitienne participerait, Vaimalama Chaves a mis fin aux spéculations. "Vous avez été nombreux à me demander à quelle compétition internationale j'allais participer cette année. Et aucun d'entre vous n'a suggéré que, peut-être, je ne participerai à aucune d'entre elles. Comme vous devez le savoir, les filles vont venir se préparer à Tahiti et je ne peux pas ne pas être là, a-t-elle lancé. Pour vivre la vie que vous voulez avoir, il faut savoir renoncer à ce que vous ne voulez pas. Et moi je veux être ici. Alors voilà, j'ai choisi la Polynésie au détriment de Miss Univers et Miss Monde, quelle que soit la date à laquelle ça aura lieu." Un choix qui n'a "rien à voir avec qui que ce soit" et qui ne la concerne qu'elle, comme elle tient à la préciser.