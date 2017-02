Valentina Sampaio : Beauté transgenre à l'honneur dans le Vogue français

L'industrie de la mode et les standards de beauté classiques évoluent ! Un progrès notamment rendu possible grâce aux médias, décidés à s'ouvrir plutôt que d'exclure. La preuve en images avec Valentina Sampaio, mannequin transgenre et star du nouveau numéro de Vogue Paris...

Le magazine consacre son numéro de mars à la beauté transgenre ! L'édition française de Vogue a récemment publié la double couverture de ce Spécial Mode, sur laquelle apparaît Valentina Sampaio. La Brésilienne a été photographiée par Mert Alas et Marcus Piggott (ou Mert et Marcus) au cours d'un shooting à Londres. Elle porte sur une des deux images une robe Saint Laurent de la collection printemps-été 2017, la première du nouveau directeur artistique de la Maison, le créateur belge Anthony Vaccarello.

"Nous sommes fiers de célébrer la beauté transgenre et la façon dont des mannequins comme Valentina Sampaio, qui apparaît sur sa toute première couverture de Vogue, changent le visage de la mode et démontent les préjugés", écrit Vogue Paris concernant son numéro à paraître. Avant de décrocher le sésame d'une première page de Vogue, la jolie brune de 22 ans a figuré sur celle du magazine Elle Brasil.