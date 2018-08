Valérie Damidot maman admirative : "Mon fils, cette bombe"

Valérie Damidot était d'humeur nostalgique ce vendredi 9 août 2018. L'animatrice télé qui officie sur TF1 a dévoilé une photo de son fils cadet, Norman, sur son compte Instagram. C'est un souvenir de ses 3 ans qui est apparu sur le réseau social face à un cliché actuel du jeune homme désormais âgé de 23 ans. En véritable maman gaga, Valérie Damidot ne voit pas le temps passer, comme en témoigne sa légende. "#tbt #20ansdécart #mêmesourire", écrit-elle sans oublier de le complimenter sur son physique impeccable, "Mon fils cet bombe"



Une remarque qui n'est pas passée inaperçue et qui a rapidement été validée par ses nombreux abonnés : "Beau comme sa mère", "Très beau", "Il est juste magnifique", "Bravo, beau goss", "Pas mal pas mal le fiston".

Valérie Damidot ne se lasse pas de dévoiler des photos de son fils mais pas seulement. Récemment, l'ancienne présentatrice de D&CO sur M6 partageait fièrement une vidéo de Norman dans laquelle il se lançait dans un rap improvisé impressionnant. Valoche est également la maman d'une jeune fille, Roxanne, son aînée âgée de 25 ans qui suit quant à elle les pas de sa mère en choisissant une carrière de comédienne. Ses enfants, elle les a eus avec son premier mari, mais depuis 2001, elle file le parfait amour avec Régis Viogeat.

Côté télé, Valérie est de retour à l'écran sur TF1 depuis le 30 juillet dernier avec, non pas une, mais deux émissions : Les plus belles vacances, diffusée du lundi au vendredi à 18h10 et Les As de la déco tous les jours à 17h10.