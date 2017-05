Valérie Lemercier : Un acteur de son film tient une place spéciale dans sa vie

Nouvelle réalisation de Valérie Lemercier après 100% Cachemire, Marie-Francine raconte l'histoire d'une femme qui perd son travail, se sépare de son mari parti rejoindre sa jeune chérie et retourne vivre chez ses parents. Une comédie romantique qui s'amuse des clichés : l'héroïne n'est pas une trentenaire et le personnage masculin ne correspond pas aux clichés du prince charmant à la Hugh Grant qu'on voit dans ce genre de film. Marie-Francine parle aussi beaucoup de la famille et c'est un sujet que la comédienne aborde pour le magazine Gala.

Quand on lui demande si elle est "famille", Valérie Lemercier répond : "Oui, très. Je suis la numéro deux de quatre filles et je m'entends super bien avec mes soeurs. L'une est architecte, l'autre fait du repérage pour les films, la troisième s'occupe de finance agricole. Grâce à elles, j'ai huit neveux." Une foule de bambins autour de l'humoriste qui n'est pas devenue maman : "Je suis restée une enfant, donc peut-être qu'il vaut mieux... J'ai vécu un certain nombre d'années avec un enfant, qui d'ailleurs joue le fils de Patrick Timsit dans le film, dont je suis restée très proche. J'ai adoré, j'ai trouvé ça très joyeux."

Il s'agit du petit Simon Perlmutter, qui joue Helio dans le long métrage. Secrète, elle n'en dira pas plus sur le jeune garçon qui pose avec elle lors de l'avant-première, ni sur son papa. Toujours en couple ? Séparée ? L'emploi du verbe au passé laisse supposer que l'histoire est terminée, mais peu de choses filtrent de l'entretien, Valérie Lemercier se contente dire qu'elle est une femme "amoureuse", tout simplement. Dans Paris Match en 2013, elle confiait : "La relation avec un enfant qui n'est pas le sien me semble d'ailleurs presque plus belle..." En 2011, elle racontait déjà au même magazine : "Je voulais des enfants, puis je n'en voulais plus. Aujourd'hui, tout ça est derrière moi. Je n'ai aucun regret. J'ai eu tant de choses !"

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Gala du 31 mai