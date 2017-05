Valérie Lemercier déchaînée devant les inséparables Valérie Donzelli et son ex

Le 31 mai, le grand public découvrira la dernière réalisation de Valérie Lemercier, Marie-Francine. Remise de l'échec public et critique de 100 % Cachemire, la truculente comédienne française nous revient avec une fable moderne sur la femme à l'aube de ses 50 ans, entre temps qui passe, inégalités homme-femme, misogynie et bien sûr amour. Valérie Lemercier y donne la réplique à l'attachant Patrick Timsit.

Le duo était d'ailleurs réuni pour la première parisienne du film qui s'est tenue au cinéma l'Arlequin le 9 mai. Ravie de présenter son film, Valérie Lemercier était telle une pile électrique devant les photographes, jouant avec complicité avec son partenaire de jeu, l'embrassant fougueusement sur la joue ou s'agrippant à lui. Entre quelques grimaces et poses plus sérieuses, l'actrice-réalisatrice a été rejointe par son équipe à savoir Patrick Préjean, Hélène Vincent, Philippe Laudenbach, Géraldine Martineau, Nadège Beausson-Diagne, Marie Petiot, Anna Lemarchand et Simon Perlmutter.

Du côté des invités, la distribution n'était pas moins alléchante. Une fois de plus, le couple d'inséparables ex formé par Valérie Donzelli et Jérémie Elkaïm s'est retrouvé au même endroit. L'explication est toute trouvée : outre leur complicité et un enfant qu'ils ont en commun, Valérie et Jérémie ont partagé l'affiche de Main dans la main, dont la vedette était... Valérie Lemercier. Le film racontait comment deux adultes se rencontrent, et sans savoir pourquoi ni comment, se rendent compte qu'ils sont inséparables. En outre, on a également croisé Michaël Cohen et Aure Atika lors de la première de Marie-Francine.

L'histoire du film : Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir qu'elle va enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est exactement dans la même situation qu'elle. Comment vont faire ces deux-là pour abriter leur nouvel amour sans maison, là est la question...