Valérie Trierweiler : Baisers fougueux avec son chéri Romain Magellan

Valérie Trierweiler est une femme heureuse : l'amour lui va si bien au teint. Depuis quelques mois, l'écrivaine de 53 ans partage en effet la vie de l'ex-star du rugby Romain Magellan (45 ans). Rencontrés en janvier dernier lors d'une collecte de fonds pour le Secours populaire, association parrainée par la journaliste, les tourtereaux ne se quittent plus depuis et profitent de moments privilégiés dès qu'ils le peuvent.

Le 2 juin 2018, c'est dans les tribunes du Stade de France que le jeune couple a attiré l'attention. Il faut dire que les démonstrations d'affection étaient nombreuses et qu'il était difficile de passer à côté d'eux. Visiblement très épris, Valérie Trierweiler et Romain Magellan ont multiplié les baisers fougueux en observant la finale du Top 14 qui opposait les équipes de Montpellier et Castres (13-29). Entre fous rires, mots doux et câlins tendres, le duo a visiblement passé un très bon moment.

Très active sur Instagram, l'ex-compagne de François Hollande avait publié quelques jours plus tard, le 6 juin, une photo du couple. Dans la légende, Valérie Trierweiler décrivait Romain Magellan comme son "lover", soit son amant. Une officialisation discrète qui n'a pas échappé à l'attention de certains observateurs...