Valérie Trierweiler : Lancement d'une brigade magique avec son chéri Romain...

La brigade des Pères Noël verts, qui permettent chaque année aux familles en difficulté de fêter Noël et l'arrivée de la nouvelle année dans la dignité, est officiellement lancée !

Vendredi 30 novembre 2018, le Secours populaire donnait effectivement le coup d'envoi de cet événement (organisé depuis 1976 !) sur le parvis de l'Hôtel de Ville en présence de la maire de Paris Anne Hidalgo, des nombreux bénévoles et des personnalités et partenaires de cette joyeuse aventure. Parmi eux se trouvaient Valérie Trierweiler, marraine de l'organisation depuis de longues années, et son compagnon depuis près d'un an, le rugbyman Romain Magellan.

Sur place, le couple a retrouvé le président du Secours populaire français, Julien Lauprêtre, ainsi que le couple formé par Igor Bogdanov et sa jeune chérie Julie Jardon. Harry Roselmack, Fabienne Thibeault, Raphaël Mezrahi, Charlélie Couture et Yannick Alléno s'étaient également mobilisés.

Sur Instagram, Valérie Trierweiler a publié samedi une photo où elle apparaît au côté de son chéri, précisant certains détails de l'opération. "Hier soir, nous avons participé au lancement de la collecte de jouets neufs pour les enfants bénéficiaires du @secourspop. Objectif 10 000 jouets d'ici le 19 décembre. Nous pouvons le faire ! Déjà 2200 jouets obtenus. Pour que Noël n'oublie personne. 300 hottes de collecte répartie dans Paris", a-t-elle écrit.