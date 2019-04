Vanessa Demouy proche d'Ingrid Chauvin : Ce qui l'a touchée

Entre Vanessa Demouy et la série Demain nous appartient, c'est le grand amour. Alors qu'elle ne devait jouer son personnage Rose que le temps d'un été, elle a fait son retour en novembre dernier. Et elle s'apprête à faire une fois de plus son grand come back prochainement, comme l'a confié l'actrice de 46 ans à Télé Poche.

Rose, qui a tué Raphaël (joué par Bruno Madinier), va en effet sortir de prison et chercher un appartement à Sète. Un retour qui sera synonyme de "surprises" et "d'angoisses". Et c'est notamment grâce à Ingrid Chauvin que Vanessa Demouy a été rappelée par la production. La maman de Tom (2 ans) aurait en effet demandé à ce qu'elle revienne, car elle a adoré travailler avec elle. Une attention qui a touché la star de Classe mannequin : "Ça m'a d'autant plus touchée que j'ai énormément d'affection pour elle ! Hormis le fait d'être très professionnelle, c'est une femme merveilleusement douce, bienveillante, toujours d'humeur égale et infiniment rassurante."

Vanessa Demouy explique ensuite qu'Ingrid Chauvin et elle ont la "même expérience de vie" : "A un moment de notre parcours, on a vécu un décalage entre l'image publique et ce que l'on était vraiment. Aujourd'hui, on vibre de la même manière et on a la même manière d'appréhender le métier. On mesure, toutes les deux, la chance qu'est la notre de pouvoir travailler régulièrement."

La maman de Solal, (15 ans) et Sharlie (7 ans) s'est donc "mis une grosse pression" pour plaire au public et à la production : "J'ai toujours peur se ne pas être à la hauteur. Ce qui serait dommageable pour une série comme celle-là, qui vit sur des enjeux d'audience et fait travailler énormément de monde."

L'intégralité de l'interview de Vanessa Demouy est à retrouver dans le magazine Télé Poche du 15 avril 2019.