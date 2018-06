Vanessa Demouy : Maman super fière en compagnie de son fils, Solal

Demain nous appartient sera bien évidemment à l'antenne tout l'été sur TF1. La chaîne a prévu une intrigue spéciale pour les grandes vacances et un casting enrichi d'un couple composé par Bruno Madinier, dans le rôle d'un écrivain, et de la talentueuse Vanessa Demouy, dans celui de son épouse. Le tournage de ces épisodes a débuté à Sète et l'actrice de 45 ans a posté quelques photos des coulisses sur Instagram, notamment celle de son fils aîné venu lui rendre visite le 26 juin 2018.

De 2001 à 2016, Vanessa Demouy a partagé la vie de Philippe Lellouche. Le couple a eu deux enfants durant ce mariage : Solal, 15 ans, et Charlie, 6 ans. Les deux acteurs protègent l'anonymat de leurs petits aussi, quand le grand passe une tête sur le tournage de sa maman, son visage reste dissimulé par sa casquette. Sur la photo prise à Sète, où se tourne Demain nous appartient en compagnie d'Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur et Lorie, le jeune homme partage un thé glacé avec sa maman qui le regarde avec beaucoup d'amour, sans le moindre doute. En légende, la comédienne écrit : "Mais qui est venu me faire un petit coucou sur mon tournage ... #monfilsmavie #sete #familytime #happymum."