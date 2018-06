Ingrid Chauvin et le sexe dans DNA : "Pas forcément agréable pour mon mari..."

Au quotidien, Ingrid Chauvin est comblée au côté de son époux Thierry Peythieu, avec qui elle a accueilli son petit Tom (2 ans). Et à l'écran dans Demain nous appartient (TF1), la comédienne partage la vie d'Alexandre Brasseur... devant la caméra de son mari, metteur en scène de la série ! Auprès de nos confrères de Télé Star, le duo d'acteurs s'exprime sur cette particularité lors des tournages.

"Ça se passe plutôt bien, car on est vraiment dans le travail. Même si les années contribuent à rendre l'exercice moins délicat, ce n'est jamais très 'normal', lance alors celle qui incarne Chloé Delcourt dans Demain nous appartient. Donc ce n'est pas forcément très agréable pour mon mari et assez gênant pour moi."

Toutefois, Ingrid Chauvin sait faire la part des choses : "En même temps, quand je suis sur un plateau, je ne suis pas devant mon compagnon mais devant un réalisateur. Après, le soir, à la maison, il peut nous arriver d'en reparler et on se marre !"

De son côté, Alexandre Brasseur, l'interprète d'Alex dans la série, précise que Thierry Peythieu "ne se comporte pas du tout comme un mari". "Il donne ses directives, il sait tout à fait ce qu'il veut et c'est bien agréable. On est là pour bosser, quoi ! On a huit heures de boulot, faut qu'on enchaîne. On n'a pas le temps de se poser des questions", poursuit-il.