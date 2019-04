Vanessa Hudgens revient sur son couple avec Zac Efron, les disputes mais pas que

Ils formaient un couple star des années 2000. Près de dix ans après avoir rompu avec Zac Efron, Vanessa Hudgens est revenue sur leur relation entamée durant le tournage du film High Shool Musical. Lors d'un podcast pour le Hollywood Reporter, l'actrice de 30 ans a confié que cette romance l'a beaucoup aidée cette époque, où elle n'était encore qu'une adolescente faisant face à la célébrité.

La jolie brune raconte d'abord que tout n'était pas toujours rose sur le plateau, surtout lorsque l'on sort avec son camarade : "Je me souviens qu'une fois nous nous sommes disputés pendant les répétitions et Kenny Ortega [le réalisateur, NDLR] est venu me voir avec un air très sérieux en me disant, "Oh non, est-ce-que notre film va tomber en morceaux maintenant ?", s'est souvenue l'interprète de Gabriella Montez. Je suis professionnelle donc j'ai dis, qu'en mettant ça de côté, nous irions de l'avant, faire ce qu'il faut et nous avons tout résolu. Je pense que parce que j'étais si jeune, avoir cette relation m'a vraiment stabilisée."