Venus Williams : Mise en cause dans un accident mortel, elle sort du silence...

Mise en cause dans un accident de voiture qui a coûté la vie à un homme, la joueuse américaine de tennis Venus Williams a fini par sortir de son silence. Sur son compte Facebook, la sportive de 37 ans a posté un bref message...

"Je suis dévastée et j'ai le coeur brisé par cet accident. Mes plus sincères condoléances vont à la famille et aux amis de Jerome Barson et je continue à leur envoyer mes pensées et mes prières", a-t-elle écrit. Venus Williams avait eu un accident de voiture, le 9 juin, du côté de Palm Beach Gardens en Floride, où elle vit quand elle n'est pas en tournoi. Suite à cet accident, Jerome Barson, âgé de 78 ans, et sa femme Linda, âgée de 68 ans, avaient été transportés à l'hôpital. Deux semaines plus tard, Jerome mourait à l'hôpital des suites de ses blessures.

Venus Williams, qui est attendue la première semaine de juillet au tournoi de Wimbledon en Angleterre, est lourdement mise en cause par la famille de la victime, qui a porté plainte et réclame des dommages et intérêts. On lui reproche de ne pas avoir respecté une priorité à droite, d'avoir accéléré pour griller un feu qui passait au rouge et d'avoir été distraite. L'avocat de la sportive affirme qu'elle ne roulait qu'à 8 km/h et s'était engagée alors que le feu était vert... Malheureusement, l'état de la voiture de la victime ne semble pas se prêter à cette version des faits puisqu'elle a été retrouvée dans un état de grande dégradation.