Verne Troyer : Mort à 49 ans de "Mini-moi" dans Austin Powers

Sur la page Facebook de Verne Troyer, son entourage a posté un long message, le 21 avril 2018, pour annoncer sa mort à ses fans. La presse américaine rapporte que l'acteur de 49 ans avait été admis à l'hôpital quelques jours plus tôt.

"C'est avec une grande tristesse et des coeurs très lourds que nous écrivons que Verne est mort aujourd'hui. Verne était quelqu'un d'extrêmement attentionné. Il voulait rendre les gens souriants, heureux et rieurs (...) Verne espérait avoir un impact positif grâce à la vitrine médiatique dont il disposait [l'acteur de petite taille mesurait 81 cm, NDLR] et travaillait à diffuser son message tous les jours. Il a inspiré les gens à travers le monde avec sa conduite, sa détermination et son comportement. Sur les plateaux de cinéma et de télévision, dans des publicités, à des Comic Con et autres apparitions publiques, via ses vidéos Youtube, il a prouvé à chacun ce qu'il était capable de faire", écrit le communiqué.

L'acteur, qui avait joué dans Austin Powers mais aussi dans Harry Potter à l'école des sorciers, luttait toutefois contre ses démons depuis des années, souffrant d'alcoolisme, de dépression et de pensées suicidaires. "Verne était aussi un combattant face à ses problèmes. Au fil des années, il luttait et remportait la bataille, en boucle et se battait parfois encore plus mais, malheureusement, cette fois était celle de trop. Pendant cette récente période d'adversité, il a été baptisé entouré de sa famille (...) La dépression et le suicide sont de très graves problèmes. Vous ne savez jamais quelle genre de bataille une personne peut traverser intérieurement. Soyez gentils envers les autres. Et sachez qu'il n'est jamais trop tard pour aider quelqu'un dans le besoin. A la place de fleurs, merci de vous sentir libres de faire un don à la mémoire de Verne pour une de ses associations ; The Starkey Hearing Foundation et Best Buddies", ajoute le communiqué.