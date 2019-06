Véronique Genest amincie de 36 kilos : "Je n'arrivais plus à marcher"

Ce lundi 24 juin 2019, Véronique Genest fera son grand retour sur TF1, dans Camping Paradis, au côté de Laurent Ournac. L'actrice de 62 ans, qui était brouillée avec la première chaîne depuis deux ans, y incarne une grand-mère envahissante. À cette occasion, elle a répondu aux questions de nos confrères du Parisien. Et elle n'a pas échappé à une question sur sa folle perte de poids.

C'est avec 36 kilos en moins qu'elle apparaîtra dans la célèbre série. Une transformation physique qu'elle doit... à l'acupuncture. "C'est grâce à ça que j'ai récupéré la taille que j'avais avant. Cette perte de poids a tout changé dans ma vie. Ça m'a redonné le moral. Je n'arrivais plus à marcher, j'avais mal partout, je transpirais comme un boeuf. C'était une période très dure", a confié Véronique Genest.

Elle a ensuite admis auprès de nos confrères que sa prise de poids lui avait fait perdre toute confiance en elle, au point d'avoir eu "envie de se suicider" quand elle se regardait dans le miroir. "Je ne supportais plus mon image", a-t-elle conclu.

Véronique Genest avait déjà évoqué sa perte de poids à plusieurs reprises. En mars dernier, elle expliquait au magazine Nous deux s'être délestée de pas moins de 40 kilos. Elle était également revenue sur sa prise de poids : "Cela a vraiment commencé quand j'ai arrêté de fumer. J'ai compensé avec la nourriture, fait moins de sport..." La comédienne avait ensuite précisé que "pour des raisons personnelles liées à la santé d'un proche", elle avait été entraînée malgré elle dans une spirale infernale : "On grossit, on perd, on grossit, puis un jour, on ne perd plus du tout. J'avais beau m'affamer, je n'avais plus aucun résultat."