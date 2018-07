Véronique Mounier en deuil : Son papa est mort accidentellement...

C'est une triste nouvelle que l'on apprend ce mardi 3 juillet 2018.

Dans Le Carnet du Figaro, on apprend que Dominique Mounier, le papa de l'animatrice Véronique Mounier – actuellement chroniqueuse dans William à midi sur C8 – est décédé. Le quotidien écrit : "Claude Mounier, son épouse, Thibaud, Véronique, Sébastien et Édouard, ses enfants, et leurs conjoints, ses sept petits-enfants, ses soeurs et son beau frère ont la grande tristesse de vous faire part du décès accidentel de Dominique Mounier survenu le mercredi 27 juin 2018 à l'âge de 73 ans. L'inhumation a eu lieu au cimetière Saint-Roch de Grenoble, dans la concession familiale. Une messe sera célébrée le vendredi 6 juillet 2018, à 14h30, en l'église Saint-Ferdinand-des-Ternes, paris 17e."

Pour rappel, la maman de Véronique Mounier était journaliste à France 3 Lyon et son frère Sébastien est notamment scénariste pour Plus belle la vie sur France 3. L'animatrice et chroniqueuse de 45 ans est également la maman d'un petit garçon né le 5 avril 2007, Gabriel, et d'une petite fille prénommée Valentine, née le 30 janvier 2009, fruits de ses amours avec Thierry Clopeau (journaliste sur LCI).