Sophie Davant et Caroline Ithurbide, intervenantes enjouées d'un forum parisien

Jeudi 6 juillet, la mairie du 9e arrondissement de Paris accueillait la 3e édition du forum Femmes L se réalisent. Pour l'occasion, plusieurs intervenantes étaient conviées, comme Sophie Davant et Caroline Ithurbide.

Sur entrée libre, les visiteurs pouvaient assister à cette 3e édition dont le mot d'ordre 2017 était : "En quête de sens, en quête de soi." Au programme ? Du conseil en image, des bilans de compétence, des workshops, une table ronde, du coaching personnalisé et plusieurs thématiques comme le changement de vie professionnelle, l'équilibre en vie privée et vie personnelle ou le bonheur au travail... Plusieurs portraits de femmes étaient proposés et l'équipe du film Corporate est également venue présenter des extraits.

Parmi les intervenantes, on a pu compter sur l'animatrice Véronique Mounier, la comédienne Violaine Fumeau, Cendrine Genty (présidente et fondatrice de L se réalisent, également journaliste et productrice TV), Caroline Ithurbide, Marine Barnérias (diplômée d'école de commerce, qui souffre de sclérose en plaque et en parle sur un blog) ou encore la populaire Sophie Davant, Valérie Douillet...