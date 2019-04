Véronique Sanson, l'anniversaire inespéré : "70 ans, c'est archiclasse !"

Début avril 2019, après des mois d'absence, Véronique Sanson était enfin de retour sur scène pour terminer, comme elle l'avait promis, sa tournée Dignes, dingues donc... Les photos de son passage à Tours, Nantes puis Lyon, montrent une artiste immensément heureuse de retrouver son public. Public avec lequel elle célébrera son 70e anniversaire sur la scène du Palais des Sports de Paris le 24, 26 et 27 avril.

Avant ce grand rendez-vous, l'auteure, compositrice et interprète du mythique album Amoureuse a échangé avec Nikos Aliagas au micro d'Europe 1, le 18 avril : "J'ai 70 ans [le 24 avril, NDLR], c'est incroyable. J'y suis arrivée. Je ne pensais vraiment pas y arriver. J'ai adoré avoir 40 ans parce que je trouve que ça faisait classe. Et 70 ans, c'est archiclasse."

L'animateur évoque avec Sanson le plaisir de voir le public chanter en choeur avec elle pendant les concerts. "C'est la plus belle chose du monde quand les gens chantent vos chansons. C'est un partage extraordinaire. Dieu sait si j'ai la trouille, un trac affreux. Et de plus en plus, parce que plus on fait de la scène, plus on sait ce qui peut arriver. On n'a plus du tout l'insouciance des débuts. Pour être un artiste, il faut être schizophrène parce que dès qu'on met un pied sur scène, on change."

Après cette tumeur aux amygdales et un traitement de radiothérapie lourd, Véronique Sanson avait peur de perdre ses capacités sur scène. Ces premiers concerts printaniers l'ont rassurée. Elle assure faire de son mieux, mais se monte surtout très heureuse de se voir, à chaque fois, accueillir par le public avec bienveillance.