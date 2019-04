Véronique Sanson, enfin de retour : un immense sourire retrouvé après le cancer

Le 3 avril 2019, Véronique Sanson chantait à Tours. Le 4, c'était Nantes. Lyon ? Le 10. Cela pourrait être une tournée comme les autres pour l'artiste qui célébrera son 70e anniversaire dans quelques jours, mais ce printemps 2019 marque surtout un retour à l'essentiel, au coeur de son métier, huit mois après avoir appris qu'elle souffrait d'une tumeur aux amygdales.

Après six semaines d'un traitement intense de radiothérapie et de longs mois de repos contraint et forcé, Véronique Sanson retrouve enfin son public pour terminer la tournée Dignes, dingues donc... entamée en février 2018. Sur les photos des concerts de Tours et de Nantes, que nous vous proposons en exclusivité, son immense sourire en dit long sur le feu et la joie qui l'animent de nouveau.

Au micro de RTL après la première à Tours, Véronique Sanson partageait son état d'esprit avant de monter sur scène : "J'avais répété, et puis je savais que ça irait. J'avais peur que le public me regarde avec pitié. En fait, ce soir-là, j'avais peur de tout et je n'avais peur de rien non plus. Je me suis dit vogue la galère, fais de ton mieux, donne tout ! Si ça marche, très bien, si ça ne marche pas, eh bien tu sauras." Puisqu'elle manque de salive depuis son traitement, elle doit boire beaucoup d'eau sur scène : c'est l'une des conséquences de la maladie.

De nouveau en confiance, l'artiste prépare ses concerts parisiens. Elle chantera les 24, 26 et 27 avril au Palais des Sports de Paris à l'occasion de son anniversaire. Véronique Sanson se produira ensuite dans de nombreuses villes de France jusqu'à mi-mai et reviendra cet été pour quelques festivals.