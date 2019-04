Véronique Sanson, sur scène malgré son cancer : "J'avais peur de tout"

Véronique Sanson a enfin pu renouer avec son public. À 69 ans, l'immense chanteuse a tenu sa promesse : celle de revenir sur scène, malgré son cancer des amygdales. Mercredi 3 avril 2019, l'interprète de Chanson sur ma drôle de vie et d'Une nuit sur mon épaule s'est produite sur la scène du Palais des Congrès de Tours. Depuis les coulisses de ce show particulier, elle a confié ses doutes et ses craintes au micro de RTL. "Oui, ça m'a manqué. C'est formidable parce que tout le monde était archi-inquiet, forcément. Mais pas autant que moi", a-t-elle expliqué.

"J'avais peur qu'ils me regardent avec pitié"

Sa voix, qui aurait pu être affaiblie par sa maladie, ne l'inquiétait pourtant pas. "J'avais répété, et puis je savais que ça irait. J'avais peur qu'ils [ses fans, NDLR] me regardent avec pitié", confie Véronique Sanson, qui était dans un état second pour son grand retour sur scène. "En fait ce soir, j'avais peur de tout et je n'avais peur de rien non plus. Je me suis dit 'Vogue la galère, fais de ton mieux, donne tout ! Si ça marche, très bien, si ça ne marche pas, et bien tu sauras'", poursuit-elle.

En septembre 2018, Véronique Sanson apprenait à ses fans qu'elle était atteinte d'un cancer des amygdales. Elle s'était retrouvée obligée d'annuler la promotion de son nouvel album, Duos Volatils, ainsi que sa tournée de concerts. "J'étais furieuse d'avoir dû le faire, moi qui n'avais jamais annulé un seul concert en 50 ans de carrière. J'ai chanté avec le poignet cassé ou 40 de fièvre. Mais cette fois-ci, je n'ai pas eu le choix. J'aurais été incapable d'être sur scène, je n'aurais même pas pu monter les escaliers, confiait-elle à Ciné Télé Revue en mars dernier. Remonter sur scène était une priorité pour l'artiste. "C'est pour eux que je ne suis pas morte. (...) Même si je ne me sens pas bien un jour sur scène, je ferai semblant d'être en forme et je serai là pour eux ! Ils m'ont trop donné." Elle aura l'occasion de remercier ses fans de nouveau le 24 avril prochain, lors de son concert au Palais des Sports de Paris. Véronique Sanson fêtera alors ses 70 ans, sur scène et on l'espère, en pleine forme.