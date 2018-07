Vibeke Skofterud, 38 ans, retrouvée morte : Sa chérie, Marit, effondrée...

Portée disparue par sa compagne dans la soirée du samedi 28 juillet 2018, Vibeke Skofterud, 38 ans, a été retrouvée morte : le corps de l'ex-championne de ski de fond, victime d'un accident de jet-ski, a été découvert dimanche matin sur l'îlot St. Helena à Hovekilen près de la ville d'Arendal, vers la pointe sud de la Norvège, ont communiqué lundi la Fédération de ski et la police norvégiennes.

Moins de douze heures s'étaient écoulées entre le moment où la disparition de la double championne du monde (2005, 2011) et championne olympique du relais 4x5 km des JO de Vancouver 2010 avait été signalée et le moment où son cadavre a été repéré, échoué non loin d'un jet-ski. Le décès a été constaté sur place par un médecin de l'ambulance aérienne et une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances exactes du drame.

Quelques heures plus tard, Marit Stenshorne, 44 ans, qui partageait sa vie, exprimait dimanche soir sa détresse dans une publication Instagram déchirante : "Vibeke, tu es mon grand amour, ma petite amie, ma bien-aimée, mon héroïne, mon mentor et ma meilleure amie. On s'était dit : nous deux pour toujours. On devait vieillir et devenir toutes voûtées ensemble. Ça va être si triste et si dur sans toi. Tu m'as donné tant de choses positives, de reconnaissance, de rires, de joie, de connaissances et d'amour. Je t'aime", a-t-elle écrit dans un message où des coeurs faisaient office de ponctuation.

Le couple était en vacances dans la région, arrivé vendredi pour quelques jours dans un petit chalet sur l'île de Tromøy. Vibeke Skofterud a vraisemblablement eu un problème cette nuit-là sur le chemin du retour depuis Arendal... "C'était une belle journée d'été qui s'est achevée de la pire des manières", a commenté un porte-parole de la famille, décrivant un clan "brisé" qui va devoir maintenant tenter de "mettre un pied devant l'autre", face à la perte d'une "fille" et d'une "soeur". À propos plus particulièrement de Marit Stenshorne, ce même représentant glisse tristement qu'elle a été projetée dans "un deuil insondable".

Gloire du sport norvégien et figure très populaire dans son pays, ce dont témoignent les innombrables messages de sympathie adressés sur les réseaux sociaux, Vibeke Skofterud, qui avait également à son palmarès la prestigieuse course Vasaloppet (elle avait remporté ce marathon à ski en 2012, année de la participation de Pippa Middleton à cette épreuve), avait pris sa retraite sportive en janvier 2014. Depuis, elle officiait régulièrement en tant que consultante en télévision, notamment pour Eurosport. Parmi les réactions à l'annonce de son décès, sa compatriote Marit Bjorgen, fondeuse de légende et recordwoman du nombre de médailles aux Jeux olympiques d'hiver (quinze, dont huit en or), s'est dite "pétrifiée" ; coéquipière de la défunte au sein du relais médaillé d'or en 2015, Therese Johaug a pour sa part déclaré : "J'ai perdu une de mes meilleures amies. Une amie qui illuminait la pièce où elle entrait, qui répandait son énergie, de l'amour et de l'attention tout autour d'elle."