Victor Belmondo entouré de ses frères et sa mère Luana : La relève de Bébel

Âgé 25 ans, Victor Belmondo a choisi de marcher dans les pas de son grand-père en suivant la voie de la comédie. Le jeune homme, fils de Paul et Luana Belmondo, a décroché un rôle dans le nouveau film de Lisa Azuelos (Comme t'y es belle !, LOL) : Mon bébé. Il joue l'un des enfants du personnage incarné par la lumineuse Sandrine Kiberlain. Il trouve sa place au côté de Thaïs Alessandrin, fille de la cinéaste et le fameux "bébé" qui quitte le nid familial. Le 11 mars, le comédien a fêté dignement au Buddha Bar à Paris la sortie du film avec l'équipe du film, mais également sa propre famille.

En effet, Victor Belmondo était, lors de l'after-party de Mon bébé, entouré de ses partenaires mais pas seulement. Il a eu le plaisir de partager ce moment festif avec sa maman, Luana, et ses deux frères, Giacomo, étudiant de 20 ans, et Alessandro, cuisinier – comme sa maman – de 27 ans. Une fratrie unie qui l'était tout autant lorsque l'aîné de la famille est devenu l'un des chefs du restaurant Il Cararosso l'an dernier.

S'il a joué dans La Vie très privée de Monsieur Sim (2015) avec Jean-Pierre Bacri et apparaît dans un épisode de Capitaine Marleau, incarnée par Corinne Masiero, l'année 2019 est riche en expérience pour Victor Belmondo : il a incarné l'un des animateurs dans la comédie de Fabien Onteniente, All Inclusive, et après Mon bébé, on le retrouvera dans le thriller Versus, au côté de Jules Pelissier. En salles le 10 avril prochain, ce film raconte l'histoire d'Achille, Parisien issu d'une famille aisée, victime d'une agression violente. Envoyé en vacances en bord de mer pour se reconstruire, il rencontre Brian, un jeune homme en colère. De leur confrontation va jaillir leur vraie nature. Dans le casting, on retrouvera Karidja Touré (Bande de filles) et Lola Le Lann (Un moment d'égarement) mais également un autre enfant de stars : Benjamin Baffie !