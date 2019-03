Lisa Azuelos : Après LOL, sa fille Thaïs explose dans son film Mon bébé

Avec le réalisateur Patrick Alessandrin dont elle a divorcé après onze années de mariage, Lisa Azuelos (fille de Marie Laforêt) a eu trois enfants : Carmen, Illan et Thaïs. Cette dernière a décroché le premier rôle de Mon bébé, choisir sa fille a été une évidence, elle pour qui être actrice était une grande envie. Sur son compte Instagram, la jeune fille a publié un message fort émouvant à l'approche de la sortie du film :

"Je suis très émue de partager avec vous cette histoire parce que c'est celle de ma mère et moi. Dans le film il n'y a presque rien de fictif, tout ce qui est raconté fait parti de notre intime. C'est toujours délicat, lorsqu'on écrit sur sa vie, sur son intime. Ça fait peur. D'un coup, on accepte de mettre une partie de sa vie à nue dans les mains de tous. Mais ce n'est pas par égocentrisme que nous avons voulu faire de notre histoire un film. L'idée d'en faire un film est née lorsque ma mère a compris que cette histoire n'était pas seulement la notre mais aussi celle de toutes les mamans et de toutes les filles, de tous les papas et de tous les fils. (...) De plus, ce film existe également pour montrer qu'aujourd'hui, les parents n'ont plus besoin d'être dans un rapport autoritaire avec leurs enfants pour prétendre à une bonne éducation. La bonne éducation sera toujours celle de l'écoute et du partage. Un parent ne donnera jamais trop d'amour à son enfant et l'amour qui lui donnera ne pourra jamais être négatif s'il est pur et honnête", écrit la jeune fille qui a également joué dans LOL et Une rencontre sous la direction de sa mère, et plus récemment dans All Inclusive de Fabien Onteniente.