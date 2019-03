Yael Naim et son mari, Sandrine Kiberlain et Reem Kherici réunis pour "Mon bébé"

Nombre de personnalités étaient réunies ce lundi soir au cinéma Gaumont Opéra. Ce 11 mars 2019 se tenait l'avant-première parisienne de Mon bébé, la nouvelle comédie de Lisa Azuelos avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin et Yvan Attal (en salles le 13 mars). Une projection qui a rassemblé l'équipe du film et quelques célèbres spectateurs.

Mon bébé raconte l'histoire d'Héloïse, mère de trois enfants. Jade, sa "petite dernière", vient d'avoir 18 ans et va bientôt quitter le nid pour poursuivre ses études au Canada. Au fur et à mesure que le couperet du baccalauréat et du départ de Jade se rapproche, et dans le stress que cela représente, Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés, ceux d'une tendre et fusionnelle relation mère-fille, et anticipe ce départ en jouant les apprenties cinéastes avec son iPhone, de peur que certains souvenirs ne lui échappent... Elle veut tellement profiter de ces derniers moments ensemble, qu'elle en oublierait presque de vivre le présent, dans la joie et la complicité qu'elle a toujours su créer avec sa fille, son "bébé".