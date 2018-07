Victoria Abril retrouve le sourire : Son nouveau projet après son départ de Clem

Victoria Abril retrouve le sourire. Dévastée après son départ de Clem (TF1), série dans laquelle elle incarnait Caroline Boissier depuis 2010, l'actrice de 59 ans a un nouveau projet comme elle l'a annoncé à ses abonnés Instagram, ce lundi 30 juillet 2018.

"Très heureuse de vous annoncer que vous pourrez bientôt me retrouver dans la série Caïn sur France 2 en tant que guest principale pour la saison à venir. Je partagerai l'écran avec mon ami Julien Baumgartner qui interprète le capitaine Frédéric Caïn et qui rejoint le projet cette année aussi. Plus d'infos bientôt. On hâte ! Et vous ?", a-t-elle légendé une photo où elle apparaît tout sourire avec son partenaire.