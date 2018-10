Vincent Cassel bien amoché : Il dévoile son visage tuméfié et décharné

À l'instar des Matthew McConaughey, Leonardo DiCaprio ou Christian Bale, Vincent Cassel fait partie de ces rares acteurs français capables de jouer la carte physique et de se transformer corporellement pour les besoins d'un personnage. À 51 ans, après l'avoir fait à de nombreuses fois, de La Haine jusqu'au récent Gauguin, il a récidivé pour incarner Vidocq dans le film L'Empereur de Paris.

Alors que le film réalisé par Jean-François Richet (Mesrine) sortira sur nos écrans le 19 décembre 2018, Vincent Cassel a donné un aperçu de ce qui nous attend dans deux mois. Le chéri de Tina Kunakey est apparu très amoché, l'oeil gauche tuméfié, des traces de sang un peu partout sur le visage et sur son crâne tondu. En plus, il apparaît visiblement amaigri et bourru. Serait-ce le Vidocq laissé pour mort après sa dernière et spectaculaire évasion ?