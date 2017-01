Vincent Clerc et Valérie : La famille s'est agrandie, Eloïse a un petit frère !

Toute la petite famille a vécu il y a quelques mois un grand changement. Amer, Vincent Clerc a dû quitter Toulouse pour pouvoir continuer sa carrière, faute de proposition de son club de toujours.

Au moment d'annoncer son départ, il s'était exprimé avec beaucoup d'élégance et de sincérité sur les réseaux sociaux, sans cacher son émotion : "J'ai passé 14 ans à Toulouse, ville dans laquelle j'ai fait mes plus belles rencontres, dans laquelle me suis construit en tant qu'homme, et dans laquelle j'ai fondé ma famille, écrivait-il alors. J'espérais terminer ma carrière sur ces terres, mais je n'étais en aucun cas prêt à y mettre un terme. J'ai encore envie de prendre du plaisir sur le terrain, de relever des défis, et surtout, de continuer à vivre ces émotions si particulières et si intenses que le rugby me procure depuis que je suis enfant. Malheureusement, je ne n'en n'avais plus la possibilité ici. Nous avons partagé de merveilleux moments ensemble, et je sais qu'ils sont gravés pour toujours !"