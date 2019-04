Vincent Desagnat et sa compagne Mathilde sont "Écroués de rire"

David Desclos continue d'écumer les salles parisiennes. Après un crochet par le théâtre du Gymnase Marie-Bell, le Palais des glaces ou encore le Jamel Comedy Club, l'ancien braqueur devenu humoriste s'offre donc Bobino pour y jouer son one-man show Écroués de rire.

Quoi de mieux que le 1er avril pour rire ? David Desclos n'avait nul besoin de poissons dans le dos ou de canulars pour amuser les spectateurs. Il n'a pas besoin d'inventer des histoires, sa vie en est une ! "Ex-caïd passé plusieurs fois par la case prison, il raconte tout, de son casse déjoué à son histoire d'amour réussie, en passant par la garde à vue et les cavales sous le pseudo de David Lupin. Un gentleman cambrioleur, donc, qui a profité de ses dix ans à l'ombre pour mettre des mots sur sa peine et se préparer une sortie en pleine lumière", lit-on dans la présentation de son spectacle.

David Desclos, qui a pu compter sur le chanteur Stomy Bugsy pour la mise en scène, a vu défiler plusieurs personnalités sur le photocall de sa soirée : Vincent Desagnat au bras de sa compagne Mathilde, JoeyStarr, Flavie Flament, Véronique Koch et un ami ou encore Isabelle Valentin, Claudio Lemmi... Sa femme Nora était aussi présente.

Pour donner envie aux curieux de venir le voir raconter son histoire sur scène, l'humoriste s'épanche sur son site officiel. "Mon message est positif. En 1h10, j'essaye de faire comprendre ce que moi j'ai mis 20 ans à intégrer. Si ça peut éviter à certains jeunes de prendre le mauvais chemin (...) C'est un seul-en-scène qui raconte une histoire 100% vraie. J'ai pour ambition de dépoussiérer le genre, je ne cherche pas le rire à tout prix, ce n'est pas un stand up avec de la vanne à chaque fin de phrase. Je voudrais que les gens rentrent chez eux avec la sensation d'avoir appris quelque chose, qu'ils y pensent. Qu'il en reste quelque chose. Je m'adresse à tout le monde, des jeunes aux moins jeunes, et à tous les milieux sociaux (...) Mon témoignage est authentique, et je pense que le public le sent", dit-il.

