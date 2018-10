Vincent Lagaf' prêt à arrêter les jeux télés ? "J'ai fait le tour..."

2018 a été marquée par le retour de Vincent Lagaf' à la télévision. Après trois ans d'absence, ce dernier a repris son métier d'animateur ! L'ex-star du Bigdil sur TF1 s'est, en effet, lancé dans le jeu Strike, dont le premier prime-time a été diffusé le 21 mai 2018 sur C8. Aujourd'hui, Vincent Lagaf' semble plutôt déçu de son expérience.

C'est lors d'un entretien avec nos confrères de Télé Loisirs que Vincent Lagaf' a annoncé son envie de faire autre chose et d'arrêter l'animation de jeux. "Boom [émission qu'il a animée en 2015 sur TF1, NDLR] et Strike (C8), les deux derniers jeux télé que j'ai animés n'ont pas rencontré le succès escompté donc il faut se rendre à l'évidence et se dire qu'il faut passer à autre chose. Honnêtement, je pense que j'ai fait le tour des jeux télé", a-t-il affirmé. Vincent Lagaf' est prêt à aller de l'avant et de mettre un terme à cette carrière-là : "Je ne vois pas ce que je peux faire de mieux. Ce sera forcément moins bien, moins bon qu'avant. (...) On est dans une société où les choses vont très vite. Avec moins de moyens. J'ai fait mon boulot sur Strike, mais on est dans une époque où le jeu n'est plus à la mode."

Vincent Lagaf' a aujourd'hui une nouvelle passion, celle des émissions d'aventures. Par conséquent, il a décidé de participer à Off Roads, les routes de l'extrême – qui sera diffusée le lundi 12 novembre prochain sur RMC Découverte et à L'Aventure Robinson (TF1). "Maintenant que j'ai fait Off Roads et L'Aventure Robinson, je cours après ce genre de programmes, a-t-il admis. J'ai envie d'animer une émission dans ce genre-là. C'est ce vers quoi j'aspire. Animer une émission sur l'aventure mécanique, ça me plairait beaucoup. L'émission que je rêve d'incarner, c'est celle où je traverserai avec un people la forêt roumaine pour apporter un groupe électrogène à des villageois au fond de la montagne." "Si C8 me propose une émission de sports mécaniques ou d'aventure, je fonce. Si on me repropose un jeu je ne suis pas sûr d'accepter. J'aspire vraiment à allier ma passion à ma profession", a-t-il conclu.