Vincent Niclo : Visite surprise de Pascal Obispo et son épouse pour son Olympia

Après une pause estivale, la grande tournée de Vincent Niclo, intitulée Entre vous et moi, a repris le 22 septembre à Saint-Amand-les-Eaux. Quelques jours plus tard, samedi 30 septembre, le chanteur à la voix de ténor s'offrait le quatrième Olympia de sa carrière à Paris, un moment forcément particulier pour tout artiste que de chanter dans la mythique salle de Bruno Coquatrix. Accompagné par le violon et les cordes dirigées par Anne Gravoin, Vincent Niclo a régalé ses admirateurs et admiratrices, d'autant qu'il leur avait réservé une petite surprise...

Entre deux soirées dans les tribunes du Parc des Princes et justement après la rencontre PSG-Bordeaux (6-2), Pascal Obispo a rejoint son ami Vincent Niclo sur scène, samedi. Ensemble, le duo a interprété l'une des plus belles chansons de Pascal, le titre L'important c'est d'aimer, paru sur son quatrième album Soledad en 1999.

Pascal Obispo et Vincent Niclo se connaissent bien. En 2014, le premier composait une chanson, Sans avoir à le dire, pour le second paru sur l'album Ce que je suis. Puis Pascal a envoyé plusieurs musiques qui ont lancé le projet de l'album 5.0 que Vincent a publié il y a un an et avec lequel il parcourt depuis la France. Les deux chanteurs ont eu un vrai coup de coeur artistique et une belle amitié est née. Les photos prises après le concert dans les coulisses de l'Olympia en attestent. Pascal et Vincent se tombent dans les bras l'un de l'autre avant de prendre la pose pour notre photographe. Pascal Obispo était pour l'occasion accompagné de son épouse Julie Hantson et de sa mère, Nicole Guérin.

Cet Olympia relance la tournée de Vincent Niclo qui se poursuivra jusqu'au 20 décembre avec une date finale, déjà complète, au Cirque Royal De Bruxelles.